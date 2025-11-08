#Народный юрист
Мир

6 человек погибли при пожаре на складе духов в Турции

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 15:41
8 ноября 2025 года в результате пожара на складе парфюмерии на северо-западе Турции погибли шесть человек и один человек получил ранения, сообщает Zakon.kz.

Причина пожара в провинции Коджаэли пока не установлена. Пожар вспыхнул около 9 утра по местному времени, пишет ABC.

Местные СМИ сообщают, что ему предшествовало несколько взрывов. На место происшествия немедленно прибыли аварийно-спасательные службы и пожарные, и в течение часа пожар был локализован.

В беседе с журналистами губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что шесть человек погибли, один получил ранения и находится на лечении. Он добавил, что причина пожара пока неизвестна и ведется расследование.

Ранее Турция выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
