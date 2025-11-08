6 человек погибли при пожаре на складе духов в Турции

8 ноября 2025 года в результате пожара на складе парфюмерии на северо-западе Турции погибли шесть человек и один человек получил ранения, сообщает Zakon.kz.

Причина пожара в провинции Коджаэли пока не установлена. Пожар вспыхнул около 9 утра по местному времени, пишет ABC.

Местные СМИ сообщают, что ему предшествовало несколько взрывов. На место происшествия немедленно прибыли аварийно-спасательные службы и пожарные, и в течение часа пожар был локализован.

В беседе с журналистами губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что шесть человек погибли, один получил ранения и находится на лечении. Он добавил, что причина пожара пока неизвестна и ведется расследование.

