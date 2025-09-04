Ночь в метро: что происходит в алматинской подземке, пока город спит

Поездки на метро – такая же привычная часть жизни любого алматинца, как гордость за горы или недовольство извечным смогом. Но мало кто видел "изнанку" подземки. Zakon.kz удалось побывать там, куда не ступала нога обычного пассажира.

Время – полночь. По платформе еще снуют редкие пассажиры, едет поезд запоздалый, помогающий припозднившимся горожанам добраться домой. А мы сидим себе в комнатке дежурного по станции, и вся "Москва" перед нами – как на ладони. Вернее, на множестве мониторов, куда поступает картинка с камер видеонаблюдения. Эскалатор на спуск уже отключен, на подъем будет исправно работать еще 40 минут.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Пока ждем, замечаем у стены ухватоподобный предмет.

Фото: Zakon.kz

"Этими щипцами с путей достают неосторожно оброненные сумочки, телефоны и прочие личные вещи", – в перерыве между многочисленными вызовами по рации поясняет гостям дежурный по станции Ельдос Алтайбаев.

Фото: Zakon.kz

Трели продолжаются, но он успевает рассказать нам, что на каждую смену выходят по 14 человек. Кассиры, служба транспортной безопасности, дежурные по эскалатору, уборщики – и это только те люди, что задействованы исключительно на станции.

И вот наконец – "осторожно, двери закрываются". Только на этот раз – не в вагон, а на перрон. И распахиваются врата в совершенно новый мир.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Напряжение снято. Освещаемые тусклыми лампами и красными бликами, рабочие углубляются в тоннели. Мы – следом и с небольшим отставанием. Еще бы, ведь "местные" огибают рельсы-рельсы, шпалы-шпалы с суровой грацией настоящего профессионала. Для них это "обычный вторник", для нас – приключение в духе какой-нибудь The Last of Us.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Впрочем, ни зомби, ни тем более драконов в этих подземельях, конечно, нет, как ни фантазируй. Есть только необходимость методично выполнять будничную, но очень важную работу. К примеру, смотрите – группа людей, склонившихся над железной дорогой. С помощью специального щупа один из них проверяет, нормально ли функционирует стрелочный механизм. Стрелки сдвигаются влево, вправо – надо, чтобы между остряком и рельсом не было зазора.

Фото: Zakon.kz

"Вот, знаете, если вдруг камень застрянет или еще что-то инородное, не будет полного прилегания, и тогда случится врез стрелки (принудительный перевод стрелки в другое положение. – Прим.). А это чревато сходом поезда с путей", – спокойно объясняют журналистам.

Рисуем в голове тревожный образ заваливающейся набок многотонной махины и понимаем – не все герои носят плащи. Некоторые предпочитают робу и вооружаются щупом вместо какого-нибудь щита из вибраниума. И стараются не разгрести последствия разрушений, а не допустить оных вовсе.

До следующей компании трудяг – метров 500. От осторожных шагов поднимается пыль, но воздух уже наполняется запахом мокрой земли. Это свидетельствует о старте влажной уборки. Нижнюю часть моют вручную, аккуратно поливают из шлангов, не задевая кабели на стенах. Для верхней придуман промывочный агрегат – машина, тянущая за собой бочку с водой. Та едет и под мощным напором "веером" разбрызгивает воду вокруг, устраняя загрязнения похлеще распиаренных достижений в области бытовой химии.

Фото: Zakon.kz

Каждый – и техника, и люди – занят своим делом. Последние действуют, как отлаженный механизм, ничуть не уступая точным системам. А работы здесь непочатый край, на всех хватит.

"Конкретно наша служба отвечает за содержание и обслуживание подземных тоннелей, обеспечивая их безопасность и надежность для движения поездов. Моем, проверяем, чиним двери..." – говорит тоннельный мастер службы тоннельных сооружений Кайрат Усенов.

Фото: Zakon.kz

И уточняет: сколь высоки ставки, столь строги требования. Заступая на смену, каждый сотрудник должен получить допуск. Так, явившись сюда в нетрезвом виде, можно схлопотать в лучшем случае выговор, в худшем – и вовсе остаться без работы.

Фото: Zakon.kz

Под увлекательную беседу возвращаемся на перрон, где тоже уборка в самом разгаре. Вскоре пред нашими взорами предстает упомянутая бочка, по совместительству – мусоровоз. Уборщик грузит в нее мешки, которые она собирает по всем станциям.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Словом, все кипит и бурлит. И это при том, что мы не запечатлели и половины ночных работ! В целом в их длинный список входит аж 11 позиций:

Обслуживание и ремонт путей. Проверка состояния рельсов, шпал и контактного рельса. Обслуживание и ремонт электрооборудования. Проверка и ремонт тяговых подстанций, кабельных линий, освещения и других электрических систем. Обслуживание и ремонт эскалаторов. Проверка ступеней и механизмов эскалаторов, смазка и замена деталей. Уборка станций. Очистка от мусора, грязи, пыли и дезинфекция. Техническое обслуживание подвижного состава. Осмотр, мойка, устранение неисправностей. Профилактические работы.

Фото: Zakon.kz

И пока мы не успеваем даже объять происходящее объективами камер, службы метрополитена, как в сказке про Золушку, умудряются навести красоту и порядок до утра. Ведь в 04:00 по рельсам пустят "порожняк" для проверки. А в 06:00 – "осторожно, двери открываются". И гостеприимно впускают в нутро метро толпы спешащих пассажиров. Которые никогда не увидят, сколько усилий было приложено ради их комфорта и безопасности.

А волшебники, являющиеся по ночам и создающие тихое, почти незаметное глазу чудо, между тем отправятся отдыхать. Сменяясь другими, такими же скромными волшебниками.