#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.19
606.42
6.47
Мир

Семь человек арестовали в Турции из-за смертельного отравления туристов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 04:59 Фото: pexels
Стамбульская полиция расследует дело о смерти трех граждан Германии. Предположительно, погибшие отравились фастфудом. Под стражу взяты работник отеля, где проживали туристы, а также двое сотрудников компании, проводившей там дезинсекцию, сообщает Zakon.kz.

По данным GlobalNews, погибла мать и двое ее детей. Всего задержаны семь человек, из них четверо – представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным NTV, дезинсекция проводилась на первом этаже отеля, где разместилась семья Бёджек из ФРГ. Полиция изучает версию возможного отравления туристов веществами, которые использовались в работах по уничтожению насекомых.

15 ноября из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов – граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

Ранее сообщалось, что владельца кафе наказали за привлечение уборщицы к проституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Неадекватного туриста из Казахстана арестовали в Таиланде
14:18, 10 апреля 2023
Неадекватного туриста из Казахстана арестовали в Таиланде
Странную смерть трех человек в колодце расследуют в Абайской области
21:42, 05 августа 2024
Странную смерть трех человек в колодце расследуют в Абайской области
Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса
06:45, 01 июня 2025
Туристы на Мальдивах опасаются эпидемии смертельного вируса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: