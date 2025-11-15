Семь человек арестовали в Турции из-за смертельного отравления туристов

Стамбульская полиция расследует дело о смерти трех граждан Германии. Предположительно, погибшие отравились фастфудом. Под стражу взяты работник отеля, где проживали туристы, а также двое сотрудников компании, проводившей там дезинсекцию, сообщает Zakon.kz.

По данным GlobalNews, погибла мать и двое ее детей. Всего задержаны семь человек, из них четверо – представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным NTV, дезинсекция проводилась на первом этаже отеля, где разместилась семья Бёджек из ФРГ. Полиция изучает версию возможного отравления туристов веществами, которые использовались в работах по уничтожению насекомых.

15 ноября из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов – граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

