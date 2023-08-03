Смертельное отравление в Карагандинской области: из больницы выписали еще двоих детей

3 августа 2023 года из больницы выписали еще двоих детей, отравившихся в социальном учреждении Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения:

"3 августа в связи с улучшением общего состояния выписаны еще двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля".

По данным управления, девять детей остаются на стационарном лечении:

в реанимации – шестеро,

в нейробоксированном отделении – трое.

"По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления". Пресс-служба УЗ Карагандинской области

Также врачи отметили, что состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений.

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Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

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2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы.

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В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.