Мир

Премьер Японии собирается разместить в стране американское ядерное оружие

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует начать дискуссию в рамках правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны, о возможности пересмотра действующих неядерных принципов - не обладать, не производить и не размещать ядерное оружие на территории Японии, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Mainichi, Такаити выступает за пересмотр этих трех принципов.

По ее мнению, запрет на размещение в стране ядерного оружия негативно сказывается на сдерживающем и оборонном потенциале США, которые де-факто обеспечивают и безопасность Японии. К дискуссии присоединится и новый партнер ЛДП по правящей коалиции – партия "Общество обновления Японии".

Ранее в ходе прений в японском парламенте Такаити уклончиво ответила на вопрос о том, будет ли Япония и впредь сохранять приверженность трем неядерным принципам.

Отвечая на вопросы оппозиции по этой теме, первая в истории Японии женщина-премьер отметила, что "сейчас не тот этап, чтобы что-то утверждать" на этот счет, поскольку правительство только приступило к пересмотру базовых документов в области обороны страны, в том числе стратегии национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа пытаются убедить отказаться от ядерных испытаний.

Аксинья Титова
