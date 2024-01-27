США разместят ядерное оружие в Великобритании – СМИ
Издание пишет, что контракты на поставку нового объекта на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки. Они в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.
25 января стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО.
Они продлятся до мая. В маневрах, кроме 90 тыс. военнослужащих, примут участие более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин.
По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, масштабные военные учения НАТО говорят о возвращении альянса к схемам холодной войны.