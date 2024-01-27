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США разместят ядерное оружие в Великобритании – СМИ

Соединенные Штаты планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку угроза со стороны России возрастает, сообщает Zakon.kz со ссылкой на The Telegraph.

Издание пишет, что контракты на поставку нового объекта на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки. Они в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.

25 января стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО.

Они продлятся до мая. В маневрах, кроме 90 тыс. военнослужащих, примут участие более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин.

По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, масштабные военные учения НАТО говорят о возвращении альянса к схемам холодной войны.

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