Происшествия

Взрыв в кафе в Карагандинской области: два человека погибли, 11 пострадали

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 02:03 Фото: Zakon.kz
Два человека погибли, еще 11 госпитализированы в больницу в результате взрыва в кафе в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в одноэтажном здании предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси от газового баллона с последующим обрушением перекрытия на площади около 200 кв. м. Проводится разбор завалов. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

"Предварительная причина взрыва газового баллона – нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов", – говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры по недопущению повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты 12 декабря произошел взрыв газового баллона в одном из местных кафе. Отмечалось, что пострадали 9 человек.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
