Пакистанка подала в суд на правительство из-за "налога на менструацию"

Юрист Махнур Омер подала в суд на правительство Пакистана из-за "налога на менструацию", сообщает Zakon.kz.

Этот налог в свою очередь вызвал повышение цен на гигиенические средства для женщин как минимум на 40%. Об этом пишет The Guardian.

В Пакистане проживает 109 млн женщин. Прокладки и тампоны, которые ранее и так были доступны не каждой пакистанке, исключили из списка товаров первой необходимости, не облагающихся налогом. По данным ЮНИСЕФ, сейчас гигиеническими средствами среди жительниц сельской местности пользуются только 16,2% пакистанок, а остальные обходятся без них.

Петиция 25-летней Махнур Омер против обложения налогом гигиенических товаров собрала 4700 подписей. Власти пока не отреагировали на действия правозащитников.

Омер и другие юристы подчеркивают, что финансовая недоступность прокладок и тампонов влечет за собой проблемы, снижающие качество жизни девушек и женщин. Например, из-за попыток заменить гигиенические средства тряпками у пакистанок возникают проблемы со здоровьем, в том числе аллергические реакции и инфекции. Также это приводит к невозможности покидать дом во время менструации.

"Каждая пятая девочка в стране пропускает занятия в школе во время месячных, что равносильно потере целого учебного года и не может не сказаться на уровне образования", – говорится в петиции Махнур Омер.

