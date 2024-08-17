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Вирус ленивцев Оропуш распространяется в странах Европы

вирус Оропуш распространяется по Европе, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 20:35 Фото: pixabay
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подсчитал, что за лето 2024 года вирусом Оропуш, который циркулирует между ленивцами и птицами, заразились 19 европейцев, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, пять случаев заражения инфекцией зарегистрированы в Италии, два – в Германии и 12 – в Испании. За пределами Европы с января 2024 года задокументированы восемь тысяч случаев, в основном в Южной и Центральной Америке.

Как отмечается, первый случай заражения в Европе связан с 45-летним итальянцем, который вернулся из отпуска в Южной Америке. Он страдал от высокой температуры, боли в мышцах, голове и суставах. У другого итальянца симптомы также включали тошноту и диарею. Также характерны боль за глазами и онемение рук, возможна сыпь. Симптомы могут быть опасны для жизни и требовать госпитализации.

Уточняется, что летальные исходы встречаются, но редко, большинство больных выздоравливают в течение недели. Первые летальные исходы задокументированы в Бразилии у двух молодых здоровых женщин.

Также сообщается, что вирус циркулирует в джунглях между ленивцами, птицами и приматами через инфицированных мошек и комаров. Врачи призвали людей, которые отправляются на отдых в Южную и Центральную Америку, использовать репелленты против насекомых, рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы снизить риск укусов.

Ранее Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом.

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