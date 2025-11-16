Создатель "Википедии" скандально прервал интервью через 45 секунд

На днях создатель "Википедии" Джимми Уэйлс остановил интервью немецкому подкасту Jung & Naiv сразу после начала, сообщает Zakon.kz.

Эту встречу называют одним из самых коротких интервью каналу Jung & Naiv. Все потому, что гость студии покинул ее через 45 секунд.

Ведущий несколько раз переспросил, считает ли Уэйлс себя основателем или сооснователем интернет-энциклопедии. Тот отвечал, что это не важно, но на четвертый раз не выдержал и прервал запись.

"Я уже четырежды ответил. Это не важно. Знаете что? Я закончил. Спасибо", – сказал он.

Ведущий попытался понять, что происходит.

"Не задавай тупых вопросов", – бросил Уэйлс покидая студию.

Обычно интервью на этом канале длятся около часа.

Днями ранее португальский футболист Криштиану Роналду заявил в интервью Пирсу Моргану, что ему нравится президент США Дональд Трамп, но при этом он считает себя более известным человеком.