Создатель "Википедии" скандально прервал интервью через 45 секунд
На днях создатель "Википедии" Джимми Уэйлс остановил интервью немецкому подкасту Jung & Naiv сразу после начала, сообщает Zakon.kz.
Эту встречу называют одним из самых коротких интервью каналу Jung & Naiv. Все потому, что гость студии покинул ее через 45 секунд.
Ведущий несколько раз переспросил, считает ли Уэйлс себя основателем или сооснователем интернет-энциклопедии. Тот отвечал, что это не важно, но на четвертый раз не выдержал и прервал запись.
"Я уже четырежды ответил. Это не важно. Знаете что? Я закончил. Спасибо", – сказал он.
Ведущий попытался понять, что происходит.
"Не задавай тупых вопросов", – бросил Уэйлс покидая студию.
Обычно интервью на этом канале длятся около часа.
