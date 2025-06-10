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Право

Изменились правила проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:26 Фото: pixabay
Приказом министра промышленности и строительства от 26 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Единый оператор обеспечивает функционирование единой платформы недропользования (ЕПН) и веб-портала реестра.

Уведомление заявителю о совпадающих блоках и приглашение на участие в аукционе формируется компетентным органом в ЕПН и автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра направляется компетентным органом на электронный адрес заявителя, указанный им в своем заявлении на лицензию, не позднее двадцати рабочих дней со дня истечения одного месяца после даты начала приема заявлений на лицензии по блокам, впервые включенным в программу.

Также правила дополнены пунктом, предусматривающим, что формирование, прием и обработка заявлений на участие от физических и юридических лиц состоит из следующих этапов:

  • формирование и подписание на веб-портале реестра физическим или юридическим лицом заявки на участие;
  • прием и обработка заявки на участие компетентным органом;
  • отображение текущего статуса обработки заявки на веб-портале реестра.

В случае получения данных в автоматическом режиме из вышеуказанных государственных баз данных и информационных систем веб-порталом реестра производится проверка сведений.

Основаниями для отказа веб-порталом реестра в регистрации заявки на участие являются несоблюдение участником требований правил.

Уведомление участника о регистрации заявки на участие либо причинах отказа в регистрации такой заявки автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра.

Указывается, что неуплата подписного бонуса заявителем или лицом, прямо или косвенно контролирующим заявителя или находящимся под его контролем, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявки на участие, также является основанием для отказа в регистрации такой заявки.

Аукцион проводится следующим образом:

  • если в течение 10 минут с момента подтверждения стартового размера подписного бонуса в аукционном зале участник подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения стартового размера подписного бонуса на установленный шаг, то стартовый размер подписного бонуса увеличивается на установленный шаг;
  • если в течение 10 минут после подтверждения стартового размера подписного бонуса в аукционном зале ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения стартового размера подписного бонуса, то победителем признается участник, подтвердивший стартовый размер подписного бонуса, а аукцион по данному объекту признается состоявшимся;
  • если в течение 10 минут после увеличения текущего размера подписного бонуса ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения текущего размера подписного бонуса, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести объект, а аукцион по данному объекту признается состоявшимся.
  • если на момент завершения аукциона в 17:00 победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести объект, и аукцион по данному объекту признается состоявшимся.

Торги по объекту ведутся до максимально подтвержденного размера подписного бонуса одним из участников. Аукцион, в котором зарегистрировался только один участник, признается состоявшимся, если участник подтвердил стартовый размер подписного бонуса.

Итоги аукциона по каждому проданному объекту оформляются протоколом об итогах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра компетентным органом с ЭЦП в день проведения аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, фиксирующим итоги аукциона и обязательства по оплате размера подписного бонуса, подтвержденного участником.

Также говорится, что подписной бонус подлежит уплате на электронный кошелек победителем не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Уплата окончательного размера подписного бонуса производится непосредственно участником посредством пополнения электронного кошелька и последующего подписания им в ЕПН заявления на перечисление окончательного размера подписного бонуса в бюджет.

Уведомление участника о переходе к нему приоритета и обязательств формируется компетентным органом в ЕПН и автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра.

Кроме того, обновлены основные понятия, используемые в правилах.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила заключения соглашений об инвестициях.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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