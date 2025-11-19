#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Али Окапов объяснил, почему у него нет автомобиля

Казахстанский артист, певец, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 03:59 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов продал свой автомобиль и теперь передвигается по городу на такси. Об этом артист рассказал в своем аккаунте в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, решение о продаже транспорта совпало с периодом, когда у него выросла загруженность из-за концертов и других дел.

Фото: Instagram/aliokapov

"Надо было продать свою машину именно в это время, во время кипиша? Ладно... На такси, наверное, ползарплаты оставил за эти дни, зато очень быстро. Не ищешь парковку и так далее", – признался сын Розы Рымбаевой.

Он добавил, что переход в "пеший режим" стал для него новым опытом. Несмотря на временные неудобства, он нашел и плюсы: в дороге появляется возможность спокойно отвечать на сообщения, не отвлекаясь на управление автомобилем.

Ранее брат жены Али Окапова стал новым "крашем" Казнета.

Аксинья Титова
