Али Окапов объяснил, почему у него нет автомобиля
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов продал свой автомобиль и теперь передвигается по городу на такси. Об этом артист рассказал в своем аккаунте в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
По словам артиста, решение о продаже транспорта совпало с периодом, когда у него выросла загруженность из-за концертов и других дел.
Фото: Instagram/aliokapov
"Надо было продать свою машину именно в это время, во время кипиша? Ладно... На такси, наверное, ползарплаты оставил за эти дни, зато очень быстро. Не ищешь парковку и так далее", – признался сын Розы Рымбаевой.
Он добавил, что переход в "пеший режим" стал для него новым опытом. Несмотря на временные неудобства, он нашел и плюсы: в дороге появляется возможность спокойно отвечать на сообщения, не отвлекаясь на управление автомобилем.
Ранее брат жены Али Окапова стал новым "крашем" Казнета.
