С чего начал Токаев второй день в Москве

12 ноября 2025 года в Москве Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду открыла программу второго дня государственного визита президента в Российскую Федерацию.

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.

Затем почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.

"Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза", – напомнили в Акорде.

Президент Казахстана прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября 2025 года.

В этот же день в Кремле прошла неформальная встреча президентов Путина и Токаева, которая длилась более 2,5 часов