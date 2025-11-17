Обама рискует оказаться в тюрьме

Экс-президент США Барак Обама может оказаться в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришел российский сенатор Алексей Пушков после разоблачений главы нацразведки США Тулси Габбард. По его мнению, оснований для уголовного преследования достаточно.

"Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", – написал сенатор в своем Telegram-канале 17 ноября.

Он обратил внимание на заявление Габбард о передаче в Минюст США данных, указывающих на измену Обамы и его попытку устроить госпереворот. Ранее Трамп высказался, что Обама совершил преступление в ситуации с распространением ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Помимо этого Трамп инициировал расследование связей Билла Клинтона с сексуальным преступником Эпштейном.