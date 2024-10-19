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Байден и Обама раскритиковали Камалу Харрис

США, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 06:06 Фото: Х/KamalaHarris
Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Америки Барак Обама нелестно отозвались о Камале Харрис, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как одно из американских СМИ наняло специалиста по чтению по губам. Журналистов заинтересовало видео диалога между Байденом и Обамой, который состоялся между ними 17 октября на похоронах Этель Кеннеди.

Специалист по чтению по губам удивил своих нанимателей пикантными подробностями. Оказалось, что Байден не высокого мнения о кандидатке в президенты от Демократической партии.

"Она не такая сильная, как я", – сказал Байден Обаме и бывший президент согласился с тем, что "это правда", – озвучил специалист.
США, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 06:06

Фото: X/nypost

Видео с текстовой озвучкой моментально разлетелось по Сети. Оппонент Харрис не мог не воспользоваться таким тайным расколом внутри ее команды и разместил это видео на своей странице в Х. При том, что Трамп зачастую пользуется собственной соцсетью, но видимо Х он выбрал для большего охвата.

"Значит Байден до сих пор не может смириться с вынужденным выходом из президентской гонки", – решили комментаторы.

В августе он объяснил, чем было обусловлено такое серьезное решение. А пресс-секретарь Белого дома, на фоне предвыборной кампании в США, получила на днях вторую должность.

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