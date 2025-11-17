#АЭС в Казахстане
Мир

Индиец потерял в одном ДТП сразу 18 родственников

Тоннель, транспорт, вид, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 02:30 Фото: pixabay
Индиец потерял 18 родственников в результате крупного ДТП с участием автобуса, который столкнулся с топливной автоцистерной в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты IndianExpress, не менее 42 индийских паломников из штата Телангана южноазиатской республики погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии.

Это случилось 17 ноября рано утром, когда автобус, следовавший из Мекки в Медину, столкнулся с дизельной автоцистерной. По предварительным данным, удар такой силы, что многие пассажиры скончались на месте, а несколько человек получили тяжелые травмы.

В это время 35-летний Сайед Рашид провожал своих родных на рейс в Саудовскую Аравию в международном аэропорту Хайдарабада (индийский штат Телангана).

Он вспоминает, что просил их не путешествовать всем составом, особенно с маленькими детьми. В автокатастрофе он потерял 18 близких – родителей, брата с его семьей, племянников и других родных.

Проводится расследование обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что взрыв в полицейском участке в Индии унес жизни девяти человек.

Аксинья Титова
