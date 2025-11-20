Эльмира Сыздыкова завоевала "бронзу" на Играх исламской солидарности в женской борьбе

Казахстанка Эльмира Сыздыкова показала третий результат на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Представительница команды по женской борьбе завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за третье место Сыздыкова одержала победу над Эльмирой Ясин из Турции.

Ранее представительница команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.