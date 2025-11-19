Паром, перевозящий 267 человек, столкнулся со скалами у побережья Южной Кореи

Вечером 19 ноября пассажирское судно, вышедшее из порта Чеджу и направляющееся в Мокпо, село на мель рядом с островом Чансан. На борту находились 246 пассажиров и 21 член экипажа, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок распорядился мобилизовать все доступные суда для помощи. Береговая охрана планирует переместить судно на берег во время прилива, пишет газета Kyeonggi Ilbo. "Судно столкнулось с подводными скалами и застряло на каменистой гряде. К месту происшествия направлены сотрудники береговой охраны на спасательных катерах. На данный момент специалисты проверяют корпус парома на повреждения, также продолжается эвакуация пассажиров. Сведений о пострадавших или погибших не поступало", – пишет издание. Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе пассажирский паром столкнулся с сухогрузом. В результате происшествия пострадали 12 человек.

