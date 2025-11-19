#АЭС в Казахстане
Мир

Паром, перевозящий 267 человек, столкнулся со скалами у побережья Южной Кореи

паром, Корея, Южная Корея, мель, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 22:41 Фото: pixabay
Вечером 19 ноября пассажирское судно, вышедшее из порта Чеджу и направляющееся в Мокпо, село на мель рядом с островом Чансан. На борту находились 246 пассажиров и 21 член экипажа, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок распорядился мобилизовать все доступные суда для помощи. Береговая охрана планирует переместить судно на берег во время прилива, пишет газета Kyeonggi Ilbo.

"Судно столкнулось с подводными скалами и застряло на каменистой гряде. К месту происшествия направлены сотрудники береговой охраны на спасательных катерах. На данный момент специалисты проверяют корпус парома на повреждения, также продолжается эвакуация пассажиров. Сведений о пострадавших или погибших не поступало", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Босфорском проливе пассажирский паром столкнулся с сухогрузом. В результате происшествия пострадали 12 человек.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
