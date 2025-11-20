С Солнца улетел "царь-протуберанец"

В ночь на 20 ноября 2025 года на северном полюсе Солнца зафиксировалось образование и отделение необычно большого солнечного протуберанца. Его размеры в момент отрыва превысили миллион километров – это примерно в 80 раз больше диаметра Земли, сообщает Zakon.kz.

Точные причины такого события установить трудно. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, источник активности находится на обратной стороне Солнца и недоступен для прямых наблюдений.

Специалисты подчеркивают, что примерно три дня назад из той же области Солнца, к которой была "привязана" правая часть протуберанца, произошло мощное выбрасывание плазмы.

Это облако, по расчетам, с высокой вероятностью достигнет объекта 3I/ATLAS, находящегося в 230 миллионах километров от Солнца, уже завтра (21 ноября).

Немного ранее специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration/NASA) во время конференции рассказали, что успели узнать о загадочном объекте 3I/ATLAS.