От Солнца оторвался гигантский протуберанец больше самой звезды: что "светит" Земле

Вблизи южного полюса Солнца утром 20 августа 2025 года зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, структура совершенно невероятного размера в какой-то момент даже превысила размеры самого Солнца (около 1,5 млн километров).

"Структура начала показывать первые признаки дестабилизации около 7 утра по московскому времени и к 10 утра полностью оторвалась от звезды. В течение ближайших пары часов в этом месте на поверхность Солнца еще будет падать "огненный" дождь из не сумевших преодолеть гравитацию остатков горячего вещества, но основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно и, пройдя через солнечную систему, в конечном счете перемешается с межзвездным газом Галактики", – рассказали в лаборатории.

Эксперты отметили, что протуберанцы в связи с огромными размерами и массой являются наиболее опасными явлениями космической погоды.

"Но так как движутся в случайных направлениях, то вероятность, что они окажутся направлены точно на Землю, относительно мала. В данном случае плазма, предварительно, ушла в сторону от планеты. Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня этого когда, когда оно вызвало почти 3-дневную магнитную бурю, которая лишь немного недотянула до высшего 5-го уровня" , – добавили в лаборатории.

15 августа 2025 года сообщалось, что на Солнце образовалась гигантская дыра. И Земля на сегодня продолжает находиться в зоне ее действия, при этом магнитосфера сопротивляется.