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Наука и технологии

Солнце разбушевалось: 6 выбросов раскаленной плазмы за неделю зафиксировали ученые

Солнце, плазма, выброс, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 19:57 Фото: xras.ru
Солнце 5 июля продолжает демонстрировать необычно высокую активность: ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали новый рекордный выброс протуберанца, сообщает Zakon.kz.

Протуберанец – это гигантское облако раскаленной плазмы, выбрасываемое с поверхности Солнца. Оно формируется в результате магнитной активности звезды и может подниматься на высоту в сотни тысяч, а порой и миллионы километров. Такие явления нередко выглядят как светящиеся дуги или петли и могут влиять на космическую погоду, включая магнитные бури на Земле.

По словам специалистов, в первой половине дня с правого края Солнца была зафиксирована массивная плазменная структура размером более миллиона километров. Выброс был направлен в сторону северного полюса Солнечной системы и наблюдался в период с 11:00 до 16:00 по времени Астаны.

Примерно за сутки до этого аналогичный по масштабам выброс произошел у южного полюса звезды. Таким образом, за последнюю неделю астрономы зафиксировали не менее шести подобных протуберанцев.

"Солнце продолжает ставить рекорды, и за происходящим нам остается лишь наблюдать, скрестив пальцы и надеясь на обычное везение", – отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что в США приступили к изучению метеорита, который врезался в дом. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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