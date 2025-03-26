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Мир

Российские туристы пострадали от медуз на популярном курорте

Вода, подводные обитатели, организмы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 03:30 Фото: pixabay
Медузы ужалили российских туристов в Египте. Вместо загара они получили ожоги второй степени от морских обитателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Abnews.ru, девушка по имени Светлана приехала в отпуск на Красное море вместе с супругом и сыном. Россияне заподозрили "подвох" как только вошли в воду: побережье заполонили полчища фиолетовых медуз.

При этом путешественников, по словам девушки, убедили, что купание безопасно, а с медузами, мол, даже дети играют. Юноша в результате последовал "инструкции" – ежедневно играл с медузами и фотографировался с ними. В результате – получил ожоги, которые медленно проходят.

Фото: pixabay

Сама Светлана не трогала медуз намеренно, но плавала рядом с ними. Через некоторое время после купания тело девушки покрылось ужасными ожогами.

В итоге россиянка жаловалась на зуд, особенно в области ног, рук, шеи и лба. Семья, чей отдых совпал с сезоном медуз, была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Известно, что медузы обычно собираются у берега для размножения: на мелководье вода теплее. Это создает благоприятные условия для этого процесса.

Ранее сообщалось, что пилот и две его дочери чудом выжили после авиакатастрофы.

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Аксинья Титова
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