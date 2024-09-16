11 человек погибли во время наводнения в Центральной и Восточной Европе

Циклон "Борис" принес в Европу проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые европейские регионы – и снегопады. Стихийные бедствия уже унесли жизни не менее 11 человек, сообщает Zakon.kz.

По сообщениям чешской полиции, на данный момент в реке Красовка в районе города Брунталь утонул один человек. Еще семь числятся пропавшими без вести в разных регионах страны. Кроме того, двух погибших обнаружили в затопленных домах в Австрии. Ранее было известно о восьми жертвах стихии: шесть человек погибли в Румынии, еще по одному – в Австрии и Польше, пишет Deutsche Welle.

Циклон "Борис"

"Борис", продвигается с севера Италии. В частности, он затронул Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

В некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

Наводнение в Чехии

В Чехии особенно сильно пострадали районы на северо-востоке страны: за выходные улицы городов Есеник и Опава ушли под воду. Тысячи жителей Опавы были вынуждены покинуть свои дома из-за вышедшей из берегов одноименной реки, а в Есенике сотни людей были спасены из зоны затопления с помощью лодок и вертолетов.

Нижняя Австрия – зона бедствия

В федеральной земле Нижняя Австрия власти предупредили, что до 17 сентября там может выпасть до 60 литров осадков на квадратный метр. Ранее в регионе прорвало две дамбы на реках Камп и Трайзен, в результате чего затопило несколько населенных пунктов. За выходные экстренные службы спасли из зоны затопления несколько сотен человек. В столице Австрии Вене 16 сентября возникли масштабные перебои с общественным транспортом.

В Румынии затоплены тысячи домов

В Румынии до полудня 16 сентября продолжает действовать наивысший уровень угрозы наводнения, пройден ли пик – пока остается неясным. В результате паводков пострадали около шести тысяч домов, стихийное бедствие затронуло 20 муниципалитетов и восемь уездов, особенно пострадали регионы Валац, Галуй и Яссы на востоке страны. Сообщается, что среди шести жертв наводнения – в основном пожилые люди, в том числе женщины 96 и 86 лет.

Польша: во Вроцлаве готовятся к выходу Одера из берегов

Из-за паводков пострадали несколько населенных пунктов на юго-западе страны, в том числе город Глухолазы, где наводнением снесло мост. Теперь угрозу наводнения объявили и во Вроцлаве. Власти города, стоящего на реке Одер, повысили меры безопасности, в том числе введя круглосуточный мониторинг дамб и каналов. Ожидается, что приливная волна достигнет Вроцлава в среду, 18 сентября.

В Баварии ожидают новые дожди

На юге Германии из-за дождливого начала недели ожидается, что уровень воды вновь повысится в Дунае в районе Пассау, в притоке Дуная Фильсе и в реке Изар близ Мюнхена. Однако такого масштабного наводнения в Баварии, как в июне, все же опасаться не стоит. Предполагается, что уровень воды начнет спадать к 18 сентября.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Европы готовятся к сильным наводнениям, которые, по прогнозам, могут обрушиться на Чехию, Польшу, Австрию, Германию, Словакию и Венгрию в течение выходных.

