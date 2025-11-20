#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
518.19
597.32
6.43
Мир

У страны больше нет выбора: Иран планирует перенести столицу из Тегерана

Иран планирует перенести столицу, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 23:14 Фото: pixabay
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости переноса столицы из Тегерана в связи с перенаселенностью мегаполиса и с нехваткой воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iranintl.com, глава государства объяснил, что в случае дальнейшего роста населения Тегерана будет невозможно обеспечить всех жителей водой.

"Когда мы заявили, что должны перенести столицу, у нас даже не было достаточного бюджета. Если бы он был, возможно, это было бы сделано. Реальность такова, что у нас больше нет выбора; это обязательство", – подчеркнул Пезешкиан, уточнив, что серьезная экологическая нагрузка сделала Тегеран невозможным для поддержания жизни.

 Пезешкиан также отметил проблему нехватки воды для некоторых регионов.

"Когда мы говорим, что земля оседает на 30 см каждый день, это означает катастрофу", – сказал политик.

Иностранные СМИ отмечают, что осенью 2025 года почти в половине страны – в 15 из 31 провинции – не было дождя. Уровень осадков был зафиксирован как беспрецедентно низкий, приближающийся к минимуму за последние сто лет. За последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение количества осадков. По данным местных метеослужб, в этом году в Тегеране осадков было на 40% меньше нормы. В связи с водным дефицитом власти Ирана ввели отключения воды в ночное время. Во втором по величине городе Ирана, Мешхеде, запасы воды в снабжающих город четырех плотинах упали до 3% в начале ноября.

Ранее сообщалось, что Иран начал "переносить" грозовые облака в засушливые регионы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Власти Ирана планируют перенести столицу
23:56, 07 сентября 2024
Власти Ирана планируют перенести столицу
Президент Ирана чуть не погиб во время удара Израиля по Тегерану
14:03, 13 июля 2025
Президент Ирана чуть не погиб во время удара Израиля по Тегерану
Иран готов только на равноправные переговоры с США
13:46, 06 апреля 2025
Иран готов только на равноправные переговоры с США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: