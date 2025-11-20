У страны больше нет выбора: Иран планирует перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости переноса столицы из Тегерана в связи с перенаселенностью мегаполиса и с нехваткой воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет iranintl.com, глава государства объяснил, что в случае дальнейшего роста населения Тегерана будет невозможно обеспечить всех жителей водой.

"Когда мы заявили, что должны перенести столицу, у нас даже не было достаточного бюджета. Если бы он был, возможно, это было бы сделано. Реальность такова, что у нас больше нет выбора; это обязательство", – подчеркнул Пезешкиан, уточнив, что серьезная экологическая нагрузка сделала Тегеран невозможным для поддержания жизни.

Пезешкиан также отметил проблему нехватки воды для некоторых регионов.

"Когда мы говорим, что земля оседает на 30 см каждый день, это означает катастрофу", – сказал политик.

Иностранные СМИ отмечают, что осенью 2025 года почти в половине страны – в 15 из 31 провинции – не было дождя. Уровень осадков был зафиксирован как беспрецедентно низкий, приближающийся к минимуму за последние сто лет. За последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение количества осадков. По данным местных метеослужб, в этом году в Тегеране осадков было на 40% меньше нормы. В связи с водным дефицитом власти Ирана ввели отключения воды в ночное время. Во втором по величине городе Ирана, Мешхеде, запасы воды в снабжающих город четырех плотинах упали до 3% в начале ноября.

