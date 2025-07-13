Президент Ирана чуть не погиб во время удара Израиля по Тегерану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и несколько других чиновников получили ранения ног после израильской атаки на Тегеран, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Fars, удар был нанесен утром 16 июня во время заседания Высшего совета национальной безопасности страны.

"Было выпущено шесть бомб или ракет по входам и выходам здания, чтобы заблокировать пути эвакуации и перекрыть приток воздуха", – следует из публикации.

Агентство отметило, что чиновникам удалось сбежать через заранее подготовленный аварийный люк. Однако некоторые высокопоставленные лица, в том числе Пезешкиан, получили травмы ног. Врачи оценивают их как легкой степени тяжести.

Ранее стало известно, что Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, но озвучил определенные условия.