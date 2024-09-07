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Власти Ирана планируют перенести столицу

Власти Ирана намерены перенести столицу, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 23:56 Фото: pixabay
Иранский президент Масуд Пезешкиан объявил о намерении властей страны перенести столицу южнее, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Пезешкиан считает, что оставлять Тегеран главным городом республики невозможно по экономическим соображениям.

"Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр", – говорится в сообщении.

Президент уточнил, что новая столица будет располагаться ближе к побережью Персидского залива. Туда переедут все госведомства, а потом в город смогут перебраться жители Тегерана.

Нынешняя столица расположена на севере Ирана у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Тегеран стал главным городом страны в 1786 году.

Ранее сообщалось, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль пообещал ответить "так, как не действовал никогда".

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