Фатима Бош названа самой красивой женщиной планеты
Тема этого года звучала так: "The Power of Love" ("Сила любви"). Она подчеркивает идеи единства, сострадания и силы через общие человеческие переживания, заявили организаторы.
В конкурсе соревновались 120 участниц из разных стран. Их оценивали в нескольких категориях: интервью, национальный костюм, вечернее платье и купальник.
Казахстан на конкурсе представила Дана Алмасова, победительница "Miss Universe Qazaqstan 2024" из Костаная.
Несколько эмоциональных видео разместили организаторы конкурса на странице в Instagram.
Материал по теме
"Поздравляем нашу новую "Мисс Вселенную". Сегодня родилась звезда. Ее грация, сила и лучезарная душа покорили сердца всего мира, и мы невероятно рады приветствовать ее, как нашу новую королеву", – говорится в описании к публикации с победительницей.
Фото: Instagram/missuniverse
Мы также рассказывали, что финал конкурса вошел в историю как один из скандальных. Все началось с того, что один из организаторов накричал на участницу из Мексики Фатиму Бош, назвав ее "тупой". Следом стало известно, что несколько финалисток слегли с пищевым отравлением. Речь идет о Бригитте Шабак из Эстонии, Санли Лю из Индонезии и Кинчо Деженьи из Венгрии.