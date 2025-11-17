#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
524.14
607.79
6.46
Мир

Три финалистки "Мисс Вселенная-2025" заразились серьезной болезнью в Таиланде

Санли Лю, участница конкурса, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 04:59 Фото: Instagram/sanlyliuu
Финал конкурса "Мисс Вселенная-2025" проходит в Таиланде. Он войдет в историю как один из скандальных. Во время мероприятия уже произошло несколько инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что один из организаторов "Мисс Вселенная-2025" Нават Ицарагрисил накричал на участницу из Мексики Фатиму Бош, назвав ее "тупой".

Следом стало известно, что несколько финалисток слегли с пищевым отравлением. Речь идет о Бригитте Шабак из Эстонии, Санли Лю из Индонезии и Кинчо Деженьи из Венгрии. Если первые две смогли восстановиться сравнительно быстро, то 21-летней Кинчо пришлось несколько дней пробыть в госпитале.

К сожалению, Кинчо не смогла поучаствовать в нескольких программах.

Мировая общественность считает, что организаторы международного конкурса красоты не обеспечили участниц качественным питанием. Есть опасения, что и другие девушки в зоне риска. 

Правда, 29-летняя Санли Лю, до инцидента уже жаловалась на свое самочувствие, отметив, что вместе с ней отравились еще несколько претенденток на корону "Мисс Вселенная".

Она не стала уточнять, о ком именно шла речь, так что вполне возможно, что пострадавших было намного больше.

Ранее стало известно, что 21-летняя королева красоты трагически погибла в Мексике вместе с любимым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
21:35, 19 августа 2025
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
81-летняя кореянка стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная"
17:20, 01 октября 2024
81-летняя кореянка стала финалисткой конкурса "Мисс Вселенная"
Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке
14:09, 02 ноября 2025
Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: