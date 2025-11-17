Три финалистки "Мисс Вселенная-2025" заразились серьезной болезнью в Таиланде

Финал конкурса "Мисс Вселенная-2025" проходит в Таиланде. Он войдет в историю как один из скандальных. Во время мероприятия уже произошло несколько инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что один из организаторов "Мисс Вселенная-2025" Нават Ицарагрисил накричал на участницу из Мексики Фатиму Бош, назвав ее "тупой".

Следом стало известно, что несколько финалисток слегли с пищевым отравлением. Речь идет о Бригитте Шабак из Эстонии, Санли Лю из Индонезии и Кинчо Деженьи из Венгрии. Если первые две смогли восстановиться сравнительно быстро, то 21-летней Кинчо пришлось несколько дней пробыть в госпитале.

К сожалению, Кинчо не смогла поучаствовать в нескольких программах.

Мировая общественность считает, что организаторы международного конкурса красоты не обеспечили участниц качественным питанием. Есть опасения, что и другие девушки в зоне риска.

Правда, 29-летняя Санли Лю, до инцидента уже жаловалась на свое самочувствие, отметив, что вместе с ней отравились еще несколько претенденток на корону "Мисс Вселенная".

Она не стала уточнять, о ком именно шла речь, так что вполне возможно, что пострадавших было намного больше.

