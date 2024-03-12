Посмотреть вторую часть "Дюны" было последним предсмертным желанием пациента канадского хосписа

Пациент канадского хосписа посмотрел вторую "Дюну" за 1,5 месяца до премьеры. Это было последнее желание мужчины перед смертью, сообщает Zakon.kz.

Исполнить мечту умирающего мужчины помогла местная благотворительная организация L’Avant. Ее основательница Жозе Ганьон 6 января опубликовала пост у себя на странице в Facebook, где рассказала, что мужчина является большим поклонником Дени Вильнева и очень хотел бы посмотреть вторую часть фильма до того, как умрет.

На сообщение откликнулся сам режиссер. Сначала он предложил организовать поездку мужчины на предпоказ в один из кинотеатров Лос-Анджелеса или Монреаля. Однако оба маршрута не подошли – он был слишком слаб из-за болезни.

В итоге до хосписа в Квебеке, где лежал пациент, добрался помощник режиссера. Он доставил мужчине ноутбук Вильнева с полной смонтированной версией фильма с субтитрами на французском языке. При этом просмотр проходил в режиме строжайшей секретности. Пациенту и его другу, которому также разрешили посмотреть фильм, пришлось подписать соглашение о неразглашении и отключить телефоны.

Несмотря на это, полностью досмотреть вторую часть франшизы мужчине не удалось. Через полтора часа после начала просмотра ему пришлось остановиться из-за усилившейся боли. Пациент умер через несколько дней.

По словам Ганьон, режиссер и его жена, которая является сопродюсером фильма, были разочарованы тем, что поклонник их творчества не смог досмотреть фильм до конца.

"Когда ты умираешь, конец фильма уже ничего не значит… Для себя он успел все", – ответила Ганьон.

Женщина смогла рассказать эту историю только после официальной премьеры фильма.

Фото: Facebook/Josée Gagnon

2 марта она опубликовала чувственный пост, в котором поблагодарила всех, кто был причастен к исполнению последнего желания пациента хосписа, в котором она работает.

После закрытого показа сын писателя Фрэнка Герберта поделился мнением о сиквеле "Дюны".