В Алматы загорелись сразу несколько бизнес-строений

Утром 26 ноября в городе Алматы по пр. Сейфуллина загорелись несколько бизнес-строений, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, минутами позже загорелись СТО, баня и магазин на территории частного жилого дома.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", – говорится в сообщении.

Также на месте пожара организована бесперебойная подача воды. Силами МЧС пожар локализован.

"Площадь пожара устанавливается. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – дополнили информацию в МЧС.

Накануне в Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах.