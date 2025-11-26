#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Происшествия

В Алматы загорелись сразу несколько бизнес-строений

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 26 ноября в городе Алматы по пр. Сейфуллина загорелись несколько бизнес-строений, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, минутами позже загорелись СТО, баня и магазин на территории частного жилого дома.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

"На месте спасатели работают по повышенному рангу", – говорится в сообщении.

Также на месте пожара организована бесперебойная подача воды. Силами МЧС пожар локализован.

"Площадь пожара устанавливается. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – дополнили информацию в МЧС.

Накануне в Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах.

Алия Абди
Алия Абди
