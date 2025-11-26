В Алматы загорелись сразу несколько бизнес-строений
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 26 ноября в городе Алматы по пр. Сейфуллина загорелись несколько бизнес-строений, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, минутами позже загорелись СТО, баня и магазин на территории частного жилого дома.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
"На месте спасатели работают по повышенному рангу", – говорится в сообщении.
Также на месте пожара организована бесперебойная подача воды. Силами МЧС пожар локализован.
"Площадь пожара устанавливается. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", – дополнили информацию в МЧС.
Накануне в Алматы спасателям Министерства по чрезвычайным ситуациям пришлось задействовать вертолет из-за чрезвычайного происшествия в горах.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript