Бабушку нашли мертвой в запертой квартире в Шымкенте

В запертой квартире спасатели нашли 85-летнюю пенсионерку без признаков жизни в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, трагедия произошла по улице Володарского.

По информации спасателей, бабушка бабушка не отвечала на звонки и не открывала дверь, из-за чего родственники и вызвали сотрудников ДЧС.

Специалисты взломали дверь, вошли внутрь и обнаружили тело женщины.

"Следов насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. По предварительным данным она скончалась от естественных причин. Точную причину смерти установят полицейские", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропавшего мужчину нашли мертвым волонтеры СКО.