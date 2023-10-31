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Бабушку нашли мертвой в запертой квартире в Шымкенте

авто Фото: Zakon.kz
В запертой квартире спасатели нашли 85-летнюю пенсионерку без признаков жизни в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, трагедия произошла по улице Володарского.

По информации спасателей, бабушка бабушка не отвечала на звонки и не открывала дверь, из-за чего родственники и вызвали сотрудников ДЧС.

Специалисты взломали дверь, вошли внутрь и обнаружили тело женщины.

"Следов насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. По предварительным данным она скончалась от естественных причин. Точную причину смерти установят полицейские", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пропавшего мужчину нашли мертвым волонтеры СКО.

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Елена Беляева
Шымкент
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