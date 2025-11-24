Итальянец выдавал себя за покойную мать и хранил ее тело дома

В итальянском городе Борго-Вирджилио мужчина переоделся в пожилую мать, чтобы оформить документы, сообщает Zakon.kz.

По информации Corriere, сотрудница ЗАГСа заявила в полицию о подозрительной женщине по имени Грациэлла Далл'Ольо, которая пришла продлевать свое удостоверение личности. Она заявила, что этой женщине очевидно не 85 лет, а макияж, старомодные клипсы и блузка выглядят подозрительно.

Отмечается, что в полиции сравнили фотографию, сделанную якобы Далл'Ольо в мэрии две недели назад, с фотографией на ее просроченном удостоверении личности десятилетней давности, и обнаружили, что на снимках разные люди.

Стражи порядка выяснили, что сын женщины, безработный медбрат, после кончины матери несколько лет получал за нее пенсию, выдавая себя за мать и ставя подписи от имени Грациеллы Далл'Ольо на налоговых декларациях. Сотрудница ЗАГСа пригласила мужчину вернуться в офис для оформления документов, и мужчину встретила полиция.

Во время обыска дома мужчины в одной из комнат обнаружили его мумифицированную мать.

È accusato di occultamento di cadavere e #truffa l’uomo che nel mantovano ha finto di essere la madre deceduta per intascarne la #pensione. Le foto del camuffamento.#Tg1 Maria d’Elia pic.twitter.com/TGIOL7ha8c — Tg1 (@Tg1Rai) November 24, 2025

