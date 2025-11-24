#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.98
600.06
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.98
600.06
6.6
Мир

Итальянец выдавал себя за покойную мать и хранил ее тело дома

итальянец выдавал себя за покойную мать и хранил ее тело дома, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 01:20 Фото: Zakon.kz
В итальянском городе Борго-Вирджилио мужчина переоделся в пожилую мать, чтобы оформить документы, сообщает Zakon.kz.

По информации Corriere, сотрудница ЗАГСа заявила в полицию о подозрительной женщине по имени Грациэлла Далл'Ольо, которая пришла продлевать свое удостоверение личности. Она заявила, что этой женщине очевидно не 85 лет, а макияж, старомодные клипсы и блузка выглядят подозрительно.

Отмечается, что в полиции сравнили фотографию, сделанную якобы Далл'Ольо в мэрии две недели назад, с фотографией на ее просроченном удостоверении личности десятилетней давности, и обнаружили, что на снимках разные люди.

Стражи порядка выяснили, что сын женщины, безработный медбрат, после кончины матери несколько лет получал за нее пенсию, выдавая себя за мать и ставя подписи от имени Грациеллы Далл'Ольо на налоговых декларациях. Сотрудница ЗАГСа пригласила мужчину вернуться в офис для оформления документов, и мужчину встретила полиция.

Во время обыска дома мужчины в одной из комнат обнаружили его мумифицированную мать.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина заявил о пропаже трех золотых слитков общей стоимостью около 2 млн батов (около 32 млн тенге), которые его мать, страдающая деменцией, случайно выбросила вместе с бытовым мусором.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожилой итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее
18:45, 02 ноября 2025
Пожилой итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее
20 лет гражданин Узбекистана жил без документов в Атырау
05:07, 23 февраля 2023
20 лет гражданин Узбекистана жил без документов в Атырау
Мужчина жестоко избил пожилую мать в Алматы
20:40, 05 мая 2024
Мужчина жестоко избил пожилую мать в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: