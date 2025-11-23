Грета Тунберг и экоактивисты вылили химикаты в главный канал Венеции
Акция под лозунгом "Остановите экоцид" прошла еще в девяти городах Италии. Движение Extinction Rebellion на своей странице в Instagram заявило, что его активисты распылили экологически безопасный краситель в каналы, реки, озера и фонтаны, чтобы привлечь внимание к "масштабным последствиям климатического коллапса".
It's not St Patrick's Day yet!— RT (@RT_com) November 22, 2025
'Extinction Rebellion' activists pour dye into Venice’s Grand Canal, turning the water bright GREEN
Greta Thunberg reportedly involved
Similar actions hit other Italian cities — eight activists were detained, according to local media pic.twitter.com/Bt4yshyHMZ
Грета Тунберг присутствовала на акции протеста "Остановим экоцид" в Венеции, где демонстранты, одетые полностью в красное и с вуалями, закрывающими лица, медленно проходили сквозь толпу любопытных туристов, как видно на фотографиях.
Фото: Instagram/xrtorino
По словам активистской группы, зеленую краску также вылили в реку По в Турине, реку Рено в Болонье, реку Тара в Таранто, а также в фонтаны в Падуе и Генуе. Однако местные власти перфоманс не оценили и заявили, что такие действия только наносят вред окружающей среде. В Риме полиции удалось остановить протест, отобрав у активистов краску и баннеры.
Фото: Х/El_Universal_Mx
Губернатор региона Лука Дзайя назвал их действия "очередным актом вандализма", который загрязняет окружающую среду и наносит ущерб городу.
