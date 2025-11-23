#АЭС в Казахстане
Мир

Грета Тунберг и экоактивисты вылили химикаты в главный канал Венеции

В Венеции Грета Тунберг вместе с экоактивистами вылила химикаты в главный канал города, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 05:00 Фото: Instagram/xrtorino
22 ноября в Венеции экоактивисты из Extinction Rebellion при участии Греты Тунберг окрасили Гранд-канал в зеленый цвет, сообщает Zakon.kz.

Акция под лозунгом "Остановите экоцид" прошла еще в девяти городах Италии. Движение Extinction Rebellion на своей странице в Instagram заявило, что его активисты распылили экологически безопасный краситель в каналы, реки, озера и фонтаны, чтобы привлечь внимание к "масштабным последствиям климатического коллапса".

Грета Тунберг присутствовала на акции протеста "Остановим экоцид" в Венеции, где демонстранты, одетые полностью в красное и с вуалями, закрывающими лица, медленно проходили сквозь толпу любопытных туристов, как видно на фотографиях.

Фото: Instagram/xrtorino

По словам активистской группы, зеленую краску также вылили в реку По в Турине, реку Рено в Болонье, реку Тара в Таранто, а также в фонтаны в Падуе и Генуе. Однако местные власти перфоманс не оценили и заявили, что такие действия только наносят вред окружающей среде. В Риме полиции удалось остановить протест, отобрав у активистов краску и баннеры.

Фото: Х/El_Universal_Mx

Губернатор региона Лука Дзайя назвал их действия "очередным актом вандализма", который загрязняет окружающую среду и наносит ущерб городу.

Ранее в Колумбии подняли со дна первые сокровища с затонувшего испанского военного корабля "Сан-Хосе", но страна вынуждена готовиться к судебным процессам.

Алия Абди
Алия Абди
