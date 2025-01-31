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Мир

Режиссер клипов Тимати защитил Меланию Трамп

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 06:30 Фото: Instagram/hoodyakov
На днях российский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер Павел Худяков вступился за первую леди США, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж в соцсетях начался после того, как 28 января Белый дом показал официальный портрет первой леди США Мелании Трамп. Фотография вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

"Выглядит так, будто готовит план по захвату президентского кресла", – отметили комментаторы.

Большинство из них сошлись во мнении, что Мелания представлена подчеркнуто мужественно и слишком агрессивно для первой леди страны. Неудивительно, что после публикации этой фотографии и соответствующих комментариев, от ее аккаунта за первые 12 часов отписались почти 200 тыс. человек.

Неожиданно на защиту первой американки встал российский режиссер Павел Худяков, который раньше снимал клипы Тимати. Он так и написал на ее странице, что у Мелании все равно почти четыре млн подписчиков и всем безразлично, кто там отписался.

Фото: Instagram/flotus

"Потом Павел Худяков будет всем рассказывать, что защитил Меланию Трамп и получит американскую визу для талантливых людей!" – с иронией на такое заступничество отреагировали в комментариях.

О нашумевшем фото известно то, что его сделала бельгийский фотограф Режин Мао. Она была автором официального портрета Трампа во время его первого президентского срока.

Помимо рядовых пользователей, по фотографии "прошелся" оппозиционный Мелании журнал Vogue. Редакторы модного издания предсказуемо не оценили выбор первой леди США и сравнили ее наряд с образом фокусника. Развернутую статью опубликовали на официальном сайте издания.

Недавно в социальной сети Х ее сына Бэррона пытались подвергнуть буллингу, сравнив с раскованной падчерицей Камалы Харрис.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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