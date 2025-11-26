#АЭС в Казахстане
Мир

Фитнес-тренер умер после челленджа по набору и снижению веса

фитнес-тренер умер после челленджа по набору и снижению веса, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:57 Фото: instagram/dmitryfit
30-летний Дмитрий Нуянзин решил резко набрать вес, чтобы потом эффектно его сбросить, но всего за неделю такой нагрузки его сердце не выдержало, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий решил стремительно набрать вес, чтобы на глазах у подписчиков так же стремительно сбросить его к Новому году, пишет KP.ru.

В течение недели блогер ел исключительно фастфуд, чипсы и другую вредную еду, стрелка весов выросла до 105 кг. Подобные экстремальные марафоны он устраивал и раньше, и аудитория ждала продолжения. Но на этот раз все обернулось трагедией.

22 ноября Дмитрия нашли мертвым. По предварительным данным, сердце не выдержало нагрузки. Накануне он отменил тренировку и записался к врачу, однако до приема так и не дошел. СМИ пишут, что он умер во сне.

Ранее мы сообщали, что "Самая сильная женщина в мире" оказалась мужчиной.

Асель Аукешева
Ошибка в тексте: