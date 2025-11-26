Десятки человек стали жертвами ужасающего пожара в жилом комплексе в Гонконге

В жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге разгорелся пожар, охвативший восемь зданий. В ловушке в зданиях оказались несколько жителей и более сотни животных. Глава администрации Джон Ли заявил о 36 погибших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, около 700 человек были эвакуированы и размещены в пунктах временного проживания.

"Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

Известно, что для ликвидации пожара задействованы более 140 пожарных машин и свыше 800 специалистов.

BREAKING: The death toll has risen to 36, with 29 people hospitalized, and at least 279 people missing after a massive fire engulfed several high-rise residential towers in Hong Kong’s Tai Po District.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

Ранее сообщалось, что в Гонконге комплекс из 2000 квартир охвачен огнем.