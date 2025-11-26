#АЭС в Казахстане
Мир

Десятки человек стали жертвами ужасающего пожара в жилом комплексе в Гонконге

пожар в Гонконге унес жизни 36 человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 23:30 Фото: pixabay
В жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге разгорелся пожар, охвативший восемь зданий. В ловушке в зданиях оказались несколько жителей и более сотни животных. Глава администрации Джон Ли заявил о 36 погибших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, около 700 человек были эвакуированы и размещены в пунктах временного проживания.

"Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

Известно, что для ликвидации пожара задействованы более 140 пожарных машин и свыше 800 специалистов.

Ранее сообщалось, что в Гонконге комплекс из 2000 квартир охвачен огнем.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шокирующие кадры из Гонконга: комплекс из 2000 квартир охвачен огнем
17:34, 26 ноября 2025
Шокирующие кадры из Гонконга: комплекс из 2000 квартир охвачен огнем
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
23:24, 06 марта 2024
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
Крупный пожар произошел в банном комплексе "Теремок" в Алматы
20:41, 06 июля 2024
Крупный пожар произошел в банном комплексе "Теремок" в Алматы
