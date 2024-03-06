Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
Фото: Zakon.kz
6 марта пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы. В 22:44 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу по адресу: проспект Аль Фараби, 41/2 Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в ходе разведки, звенья газодымозащитной службы установили горение домашних вещей в квартире на 7-м этаже 17-ти этажного жилого дома, на лестничных клетках создалось задымление.
Фото: Zakon.kz
"Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация людей. Некоторые жильцы самоэвакуировались. В ходе тушения пожара развернута пожарная автолестница. Принятыми мерами пожар локализован в 23.01", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
Как уточняется, пожар потушили в 23:08.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что в Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар.
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