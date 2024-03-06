Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 23:24 Фото: Zakon.kz
6 марта пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы. В 22:44 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу по адресу: проспект Аль Фараби, 41/2 Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в ходе разведки, звенья газодымозащитной службы установили горение домашних вещей в квартире на 7-м этаже 17-ти этажного жилого дома, на лестничных клетках создалось задымление.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 23:24

Фото: Zakon.kz

"Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация людей. Некоторые жильцы самоэвакуировались. В ходе тушения пожара развернута пожарная автолестница. Принятыми мерами пожар локализован в 23.01", – говорится в сообщении.
пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 23:24

Фото: Zakon.kz

Как уточняется, пожар потушили в 23:08.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 23:24

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы на территории торгового рынка "Береке" произошел пожар.

Читайте также

мошенничество
Полсотни алматинцев купили у мошенника несуществующие кирпичи и газоблоки
драка водителей в Алматы
Водители троллейбусов подрались в Алматы
акима задержали за езду в пьяном виде
Акима в Карагандинской области второй раз задержали за езду в пьяном виде
Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: