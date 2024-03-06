Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы

Фото: Zakon.kz

6 марта пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы. В 22:44 силы и средства ДЧС города выехали по повышенному рангу по адресу: проспект Аль Фараби, 41/2 Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

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