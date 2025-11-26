Посещение национальных парков США для иностранных туристов станет дороже

Служба национальных парков США планирует взимать с иностранных туристов дополнительную плату в размере 100 долларов за вход в некоторые из самых популярных парков страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News со ссылкой на МВД США, изменение платы затронет 11 национальных парков, включая Гранд-Каньон, Йеллоустоун и Йосемити.

Согласно заявлению департамента, в рамках изменений, которые вступят в силу 1 января.

Отмечается, что для иностранных туристов стоимость годового пропуска в парки вырастет до 250 долларов, в то время как для жителей США она по-прежнему составит 80 долларов.

