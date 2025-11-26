#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Туризм

Туристско-рекреационную зону на Балхаше построят к 2026 году

Озеро, Балхаш, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:55 Фото: flickr/NASA
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по развитию туристской инфраструктуры в некоторых курортных зонах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В курортных зонах Акмолинской, Карагандинской и области Жетысу отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения и очистные сооружения канализации.

"Для решения данного вопроса в Карагандинской области реализуется строительство группового магистрального водопровода Балхаш – поселок Торангылык стоимостью 3,2 млрд тенге, срок реализации: 2025-2027 годы. В текущем году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 700 млн тенге. Также разработаны проекты строительства распределительных сетей водопровода для поселков Торангылык и Чубарчубек общей стоимостью 3,4 млрд тенге", – говорится в ответе.

На данный момент, по словам премьера, получено положительное заключение государственной экспертизы.

"В Жетысуской области ведутся работы по реализации проекта строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры для туристско-рекреационной зоны отдыха на побережье озера Балхаш общей стоимостью 7,4 млрд тенге, из которых 4,8 млрд тенге предусмотрены на текущий год. Срок завершения – 2026 год", – добавил Бектенов.

В Щучинско-Бурабайской курортной зоне предусмотрено 14 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на общую сумму 18 млрд тенге.

В ноябре мы писали, что правительство выделило около миллиарда тенге на реконструкцию аэропорта Балхаша.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Дополнительные средства выделят на газификацию в 2026 году
10:44, 07 ноября 2025
Дополнительные средства выделят на газификацию в 2026 году
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
13:12, 07 октября 2025
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане
12:15, 13 ноября 2025
Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: