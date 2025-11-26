Туристско-рекреационную зону на Балхаше построят к 2026 году

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по развитию туристской инфраструктуры в некоторых курортных зонах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В курортных зонах Акмолинской, Карагандинской и области Жетысу отсутствуют централизованные системы водоснабжения, водоотведения и очистные сооружения канализации.

"Для решения данного вопроса в Карагандинской области реализуется строительство группового магистрального водопровода Балхаш – поселок Торангылык стоимостью 3,2 млрд тенге, срок реализации: 2025-2027 годы. В текущем году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 700 млн тенге. Также разработаны проекты строительства распределительных сетей водопровода для поселков Торангылык и Чубарчубек общей стоимостью 3,4 млрд тенге", – говорится в ответе.

На данный момент, по словам премьера, получено положительное заключение государственной экспертизы.

"В Жетысуской области ведутся работы по реализации проекта строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры для туристско-рекреационной зоны отдыха на побережье озера Балхаш общей стоимостью 7,4 млрд тенге, из которых 4,8 млрд тенге предусмотрены на текущий год. Срок завершения – 2026 год", – добавил Бектенов.

В Щучинско-Бурабайской курортной зоне предусмотрено 14 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на общую сумму 18 млрд тенге.

В ноябре мы писали, что правительство выделило около миллиарда тенге на реконструкцию аэропорта Балхаша.