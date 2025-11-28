#АЭС в Казахстане
Мир

18 лет без имени: в США раскрыли тайну останков пропавшей женщины

в США раскрыли тайну останков пропавшей 18 лет назад женщины, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 08:20 Фото: pixabay
В американском штате Теннесси ДНК-тест помог опознать останки таинственно пропавшей в 2007 году американки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, частично скелетированные человеческие останки нашли еще в ноябре 2007 года. Следствию удалось установить, что они принадлежат женщине афроамериканского происхождения, но ее точный возраст и личность оставались неизвестными. На ней не было одежды, следователям удалось найти только украшения. В документах полиции она значилась под именем Джейн Доу на протяжении 18 лет.

Согласно данным издания, в 2025 году благодаря генетическому исследованию выяснилось, что останки принадлежат 40-летней Мэри Элис Мэлони. Женщину искали с весны 2007-го. Эксперты нашли в базах данных ДНК дальних родственников пропавшей, а затем выстроили генеалогическое древо, которое в итоге позволило разгадать загадку ее личности. При этом исследователи столкнулись со значительными трудностями, так как ДНК ее родственников в базах почти не было.

Издание уточняет, что пока неизвестны причины ее гибели. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
