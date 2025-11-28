18 лет без имени: в США раскрыли тайну останков пропавшей женщины

В американском штате Теннесси ДНК-тест помог опознать останки таинственно пропавшей в 2007 году американки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, частично скелетированные человеческие останки нашли еще в ноябре 2007 года. Следствию удалось установить, что они принадлежат женщине афроамериканского происхождения, но ее точный возраст и личность оставались неизвестными. На ней не было одежды, следователям удалось найти только украшения. В документах полиции она значилась под именем Джейн Доу на протяжении 18 лет.

Согласно данным издания, в 2025 году благодаря генетическому исследованию выяснилось, что останки принадлежат 40-летней Мэри Элис Мэлони. Женщину искали с весны 2007-го. Эксперты нашли в базах данных ДНК дальних родственников пропавшей, а затем выстроили генеалогическое древо, которое в итоге позволило разгадать загадку ее личности. При этом исследователи столкнулись со значительными трудностями, так как ДНК ее родственников в базах почти не было.

Издание уточняет, что пока неизвестны причины ее гибели. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

