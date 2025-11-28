Школьника в Китае приговорили к пожизненному сроку за расправу над одноклассницей

Промежуточный народный суд Шэньчжэня вынес приговор по делу о расправе школьника над одноклассницей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет City News Service, подросток нанес девочке более 20 ножевых ранений буквально на пороге ее дома. Несмотря на оказанную медиками помощь, спасти пострадавшую не удалось.

"14-летний мальчик из Шэньчжэня был приговорен к пожизненному заключению за смертельное ранение одноклассницы", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Чжун изучал законодательство и долго готовился к преступлению. Сначала подросток пытался приобрести в онлайн-магазине яд, но не стал, так как для этого необходимо было предоставить удостоверение личности. Кроме того, преступник стер все поисковые запросы перед убийством.

На суде юноша заявил, что чувствовал себя неполноценным из-за академических успехов жертвы. Суд признал нападение заранее спланированным и особо жестоким.

Ранее сообщалось, что известного рэпера подозревают в расчленении 15-летней девочки.