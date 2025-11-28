#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Школьника в Китае приговорили к пожизненному сроку за расправу над одноклассницей

в Китае школьника приговорили к пожизненному заключению, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 00:12 Фото: pixabay
Промежуточный народный суд Шэньчжэня вынес приговор по делу о расправе школьника над одноклассницей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет City News Service, подросток нанес девочке более 20 ножевых ранений буквально на пороге ее дома. Несмотря на оказанную медиками помощь, спасти пострадавшую не удалось.

"14-летний мальчик из Шэньчжэня был приговорен к пожизненному заключению за смертельное ранение одноклассницы", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Чжун изучал законодательство и долго готовился к преступлению. Сначала подросток пытался приобрести в онлайн-магазине яд, но не стал, так как для этого необходимо было предоставить удостоверение личности. Кроме того, преступник стер все поисковые запросы перед убийством.

На суде юноша заявил, что чувствовал себя неполноценным из-за академических успехов жертвы. Суд признал нападение заранее спланированным и особо жестоким.

Ранее сообщалось, что известного рэпера подозревают в расчленении 15-летней девочки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шерше ля фам: казахстанца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство
16:25, 10 мая 2023
Шерше ля фам: казахстанца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство
Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее
09:50, 05 мая 2024
Педофила-насильника приговорили к пожизненному лишению свободы в Семее
В Павлодаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилование падчерицы
11:27, 23 июля 2025
В Павлодаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за изнасилование падчерицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: