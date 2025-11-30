Токаев поздравил Жапарова с успешным проведением выборов

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития, сообщили в Акорде 30 ноября 2025 года.

"Парламентские выборы отразили всенародную поддержку вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Утром 30 ноября в Кыргызстане началось голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

