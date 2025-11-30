#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
512.53
592.43
6.53
События

Токаев поздравил Жапарова с успешным проведением выборов

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 16:01 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития, сообщили в Акорде 30 ноября 2025 года.

"Парламентские выборы отразили всенародную поддержку вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Утром 30 ноября в Кыргызстане началось голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев поздравил Жапарова
11:00, 25 декабря 2023
Токаев поздравил Жапарова
Глава Казахстана поздравил Жапарова с днем рождения
11:10, 06 декабря 2024
Глава Казахстана поздравил Жапарова с днем рождения
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
11:22, 06 декабря 2022
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: