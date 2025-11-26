#АЭС в Казахстане
Политика

Главы государств-участниц ОДКБ оценили культуру и быт кыргызского народа

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:32 Фото: Акорда
Накануне саммита ОДКБ в Бишкеке главы государств провели неформальную встречу в резиденции "Ала-Арча", где была организована краткая этнокультурная программа, сообщает Zakon.kz.

В этнографическом комплексе "Кыргыз айылы" высоким гостям продемонстрировали элементы традиционного быта и культуры кыргызского народа.

Фото: Акорда

Фотографии опубликовала Акорда.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, как Токаева встретили в аэропорту Бишкека.

Фото: Акорда

27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов Безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
