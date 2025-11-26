Главы государств-участниц ОДКБ оценили культуру и быт кыргызского народа

В этнографическом комплексе "Кыргыз айылы" высоким гостям продемонстрировали элементы традиционного быта и культуры кыргызского народа.

Фотографии опубликовала Акорда.

Ранее сообщалось, как Токаева встретили в аэропорту Бишкека.

27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов Безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.