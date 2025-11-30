#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.53
592.43
6.53
Мир

Мафия или демократия: массовые протесты прошли в Испании

митинг в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 18:47 Фото: соцсеть Х/@daniel_portero
Оппозиционная правая Народная партия организовала протесты в Мадриде. Тысячи людей с лозунгом "Мафия или демократия! Выбирайте!" выступили против коррупции в правительстве, призывая провести парламентские выборы в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, митингующие собрались на площади у храма Дебод в Мадриде с флагами Испании и плакатами, призывающими к отставке нынешнего правительства.

"Тысячи человек собрались в это воскресенье на площади храма Дебод в Мадрид, чтобы поддержать протест Народной партии против коррупции, окружающей правительство (премьер-министра Испании) Педро Санчеса, и призвать к немедленному проведению всеобщих выборов", – говорится в сообщении.

По данным издания, на протестах выступали глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, президент автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, а также бывшие председатели правительства Испании Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Ряд экспертов утверждают, что на митинге собрались 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что тысячи людей поколения Z вышли на марш протеста против преступности и коррупции в Мексике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов
11:41, 29 июня 2025
В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты: участники требуют досрочных выборов
Тысячи людей по всей Испании протестуют из-за нехватки жилья
05:20, 06 апреля 2025
Тысячи людей по всей Испании протестуют из-за нехватки жилья
Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась
00:03, 29 октября 2024
Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: