Мафия или демократия: массовые протесты прошли в Испании

Оппозиционная правая Народная партия организовала протесты в Мадриде. Тысячи людей с лозунгом "Мафия или демократия! Выбирайте!" выступили против коррупции в правительстве, призывая провести парламентские выборы в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, митингующие собрались на площади у храма Дебод в Мадриде с флагами Испании и плакатами, призывающими к отставке нынешнего правительства.

"Тысячи человек собрались в это воскресенье на площади храма Дебод в Мадрид, чтобы поддержать протест Народной партии против коррупции, окружающей правительство (премьер-министра Испании) Педро Санчеса, и призвать к немедленному проведению всеобщих выборов", – говорится в сообщении.

По данным издания, на протестах выступали глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, президент автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, а также бывшие председатели правительства Испании Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.

Ряд экспертов утверждают, что на митинге собрались 80 тыс. человек.

Sánchez, los españoles no te tienen miedo, lo que tienen es ganas de votar.



Miles y miles de personas han salido a las calles de Madrid frente a la mafia.



Tic, tac, PSOE…

pic.twitter.com/laZnEvfJ24 — José Antonio Rodríguez (@joosearodriguez) November 30, 2025

Ранее сообщалось, что тысячи людей поколения Z вышли на марш протеста против преступности и коррупции в Мексике.