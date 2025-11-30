Мафия или демократия: массовые протесты прошли в Испании
Как пишет Europa Press, митингующие собрались на площади у храма Дебод в Мадриде с флагами Испании и плакатами, призывающими к отставке нынешнего правительства.
"Тысячи человек собрались в это воскресенье на площади храма Дебод в Мадрид, чтобы поддержать протест Народной партии против коррупции, окружающей правительство (премьер-министра Испании) Педро Санчеса, и призвать к немедленному проведению всеобщих выборов", – говорится в сообщении.
По данным издания, на протестах выступали глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, президент автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо, а также бывшие председатели правительства Испании Хосе Мария Аснар и Мариано Рахой.
Ряд экспертов утверждают, что на митинге собрались 80 тыс. человек.
Sánchez, los españoles no te tienen miedo, lo que tienen es ganas de votar.— José Antonio Rodríguez (@joosearodriguez) November 30, 2025
Miles y miles de personas han salido a las calles de Madrid frente a la mafia.
Tic, tac, PSOE…
pic.twitter.com/laZnEvfJ24
Ранее сообщалось, что тысячи людей поколения Z вышли на марш протеста против преступности и коррупции в Мексике.