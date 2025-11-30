Мода на трезвость и высокие налоги привели Ирландию к закрытию легендарных пабов

В Ирландии традиционные пабы закрываются из-за высоких налогов и моды на трезвую жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, традиционные пабы являются неотъемлемой частью культуры Ирландии: появляются в фильмах и книгах, привлекают туристов, а их копии открываются в городах по всему миру.

"Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице", – говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, с 2005 года в Ирландии закрылось более 2,1 тыс. пабов, что составляет в среднем 112 в год. Среди причин называются высокие налоги на алкоголь, законы о вождении в нетрезвом виде, рост цен на недвижимость и снижение потребления алкоголя.

"Даже если пабы приходят в упадок, они все еще остаются частью повседневной жизни. Если они исчезнут, это будет настоящей потерей. Люди говорят об альтернативах, например, о кофейнях, но никто не говорит, что отлично проводил время в кофейнях", – заявил соредактор исследования "Ирландский паб" Перри Шер.

Ранее сообщалось, что тысячи ресторанов Великобритании закрываются из-за роста коммунальных счетов.