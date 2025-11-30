#АЭС в Казахстане
Мир

Самый молодой миллиардер раскрыл секрет своего успеха

Бизнесмены, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 04:30 Фото: X/Brendan (can/do)
22-летний основатель компании Mercor Брендан Фуди ворвался в список самых молодых миллиардеров мира, опровергая миф о том, что поколение Z не готово усердно работать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fortune, его путь представлял собой необычное переплетение одержимости, настойчивости и стремительного роста в эпоху искусственного интеллекта.

Фуди и его друзья по школьной команде дебатов, Адарш Хиремат и Сурья Мидха, создали Mercor на хакатоне в Сан-Паулу (Бразилия). Их идея выглядела простой и понятной: они хотели автоматизировать процесс найма с помощью искусственного интеллекта. Сейчас платформа Mercor анализирует резюме, подбирает кандидатов и даже проводит первичные собеседования.

Через девять месяцев после запуска троица превратила идею в бизнес с оборотом в миллион долларов, а затем в стартап с оценкой 10 млрд долларов.

Ради успеха проекта Фуди бросил учебу в Джорджтауне, чтобы посвятить себя Mercor. Теперь его недели напоминают корпоративный "бесконечный понедельник". Американец признался, что именно отсутствие выходных стало одной из привычек, которые привели его к статусу миллиардера.

"Мы много работаем. Я работаю каждый день последние три года. Люди выгорают не из-за нагрузки, а из-за работы, которая не приносит смысла", – говорит Фуди.

Одержимость проектом стала для молодого американца привычным состоянием. По его словам, он думал о Mercor даже за семейным ужином.

Фуди объяснил, что все изменилось, когда он впервые увидел реальный эффект от своих усилий (клиенты, рост, инвестиции). Тогда, по его словам, работа перестала быть обязанностью и превратилась во внутренний импульс.

"Я не могу взять выходной, у меня возникает импульсивное желание вернуться к делу. Важно найти то, чем ты готов жить", – признается он.

Издание отмечает, что сегодня все трое основателей Mercor младше Марка Цукерберга в тот момент, когда он впервые стал миллиардером в 23 года. Они также опередили прежнего рекордсмена основателя Polymarket Шейна Коплана, ставшего самым молодым self-made миллиардером лишь в 27 лет.

Ранее мы писали о том, что мода на трезвость и высокие налоги привели Ирландию к закрытию легендарных пабов.

Аксинья Титова
