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Мир

Самой молодой женщиной-миллиардером стала основательница ИИ-стартапа

Люси Го - самая молодая миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 01:33 Фото: X/lucy_guo
30-летняя соосновательница Scale AI Люси Го из США стала самой молодой в мире женщиной-миллиардером, сообщает Zakon.kz.

По данным Forbes, состояние Люси Го оценивается в 1,25 млрд долларов. Предпринимательница сместила с первой строчки рейтинга певицу Тейлор Свифт.

Фото: Instagram/guoforit

В 21 год Люси Го бросила учебу в колледже по специальности "информатика" и основала Scale AI с 19-летним Александром Ваном. Она руководила разработкой продуктов и операциями в стартапе. В 2018 году Го покинула компанию из-за разногласий с Ваном, который был генеральным директором. Однако девушка сохранила долю в фирме. Сейчас она владеет 5% акций Scale AI.

Scale AI продолжает дорожать на биржевом рынке. Александр Ван сейчас является самым молодым миллиардером-самоучкой. Его состояние составляет примерно 3,6 млрд долларов.

После ухода из Scale AI Люси Го создала венчурную компанию Backend Capital для инвестирования в стартапы на ранних стадиях развития. В 2020 году она вложилась в компанию Ramp, занимающуюся разработкой финансового программного обеспечения. В 2022 году Го занялась разработкой платформы Passes, принцип работы которой напоминает Patreon.

Тем временем младшая дочь Билла Гейтса, 22-летняя Фиби, заявила, что у нее пока не получилось основать собственный бизнес.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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