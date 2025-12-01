Подростков подозревают в подготовке терактов во Франции

Двух несовершеннолетних арестовали во Франции. Их обвиняют в подготовке терактов на объектах, связанных с Израилем, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали подозреваемых 26 ноября.

Как уточняется, одному из подростков 16 лет, он попал под воздействие одной из групп радикального характера в неназванном мессенджере. Его арестовали в Страсбурге.

1 декабря обоим фигурантам предъявили обвинение, по решению суда их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний из России распространял фейк о теракте в Казахстане.