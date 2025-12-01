#АЭС в Казахстане
Мир

Подростков подозревают в подготовке терактов во Франции

подростков обвиняют в подготовке терактов во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 23:38 Фото: Zakon.kz
Двух несовершеннолетних арестовали во Франции. Их обвиняют в подготовке терактов на объектах, связанных с Израилем, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали подозреваемых 26 ноября.

Как уточняется, одному из подростков 16 лет, он попал под воздействие одной из групп радикального характера в неназванном мессенджере. Его арестовали в Страсбурге.

1 декабря обоим фигурантам предъявили обвинение, по решению суда их заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний из России распространял фейк о теракте в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
