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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева отметила день рождения с мужем на Алтае

Настя Ивлеева отметила день рождения с мужем на Алтае, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 04:50 Фото: Telegram/ivleevacomvgorle
Экс-телеведущая Анастасия Ивлеева отметила день рождения в компании своего супруга Филиппа Бегака, сообщает Zakon.kz.

8 марта именинница обратилась к подписчикам своего Telegram-канала.

"Филиппинец передает вам благодарность, говорит, какие крутые читатели у тебя, Настюша. Любят навзничь или искренне любопытствуют! Спасибо вам за это огромное! У нас и правда тут крутая компашка. Огромный привет с Алтая!" – написала Ивлеева.

Под "филиппинцем" она явно имела в виду Филиппа Бегака.

Фото: Telegram/ivleevacomvgorle

"Спокойная семейная жизнь – она такая", – с иронией отметили хейтеры.

Также блогерша поздравила всех, у кого, как и у нее, день рождения приходится на 8 марта.

"Желаю начать смаковать жизнь. И не только в момент радости, отпуска, прихода зарплаты или первого солнечного луча на щечке, а в момент крупных ошибок или больших, иногда трудных перемен. Это все вы! Ваш опыт. И он будет невозможен без поражений, проб и ошибок! Будьте достойны сами себя, и весь мир окажется у ваших ног!" – написала она.

После скандала вокруг "голой вечеринки" в московском клубе Ивлеева на время пропала с радаров. В первой половине прошлого года она выходила на связь, только чтобы поздравить подписчиков с каким-нибудь праздником. Однако с недавних пор блогерша она стала активнее вести соцсети и рассказывать о личной жизни.

А вот действующий российский телеведущий Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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