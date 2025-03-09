Настя Ивлеева отметила день рождения с мужем на Алтае
Фото: Telegram/ivleevacomvgorle
Экс-телеведущая Анастасия Ивлеева отметила день рождения в компании своего супруга Филиппа Бегака, сообщает Zakon.kz.
8 марта именинница обратилась к подписчикам своего Telegram-канала.
"Филиппинец передает вам благодарность, говорит, какие крутые читатели у тебя, Настюша. Любят навзничь или искренне любопытствуют! Спасибо вам за это огромное! У нас и правда тут крутая компашка. Огромный привет с Алтая!" – написала Ивлеева.
Под "филиппинцем" она явно имела в виду Филиппа Бегака.
Фото: Telegram/ivleevacomvgorle
"Спокойная семейная жизнь – она такая", – с иронией отметили хейтеры.
Также блогерша поздравила всех, у кого, как и у нее, день рождения приходится на 8 марта.
"Желаю начать смаковать жизнь. И не только в момент радости, отпуска, прихода зарплаты или первого солнечного луча на щечке, а в момент крупных ошибок или больших, иногда трудных перемен. Это все вы! Ваш опыт. И он будет невозможен без поражений, проб и ошибок! Будьте достойны сами себя, и весь мир окажется у ваших ног!" – написала она.
После скандала вокруг "голой вечеринки" в московском клубе Ивлеева на время пропала с радаров. В первой половине прошлого года она выходила на связь, только чтобы поздравить подписчиков с каким-нибудь праздником. Однако с недавних пор блогерша она стала активнее вести соцсети и рассказывать о личной жизни.
А вот действующий российский телеведущий Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript