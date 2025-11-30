На игровой площадке нашли сожженное тело подростка

28 ноября сожженное тело 15-летнего подростка обнаружили во французском Марселе. Уже на следующий день его личность была установлена. Отмечается, что погибший не имел судимостей, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, обгоревшее тело подростка нашли 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя.

Начато расследование в связи с "убийством, совершенным организованной группой", и "преступным сговором". Источник, близкий к расследованию, сообщил телеканалу, что рядом с телом обнаружили гильзу. По данным собеседников канала, подростка сначала убили, после чего подожгли его тело.

Прокурор Марселя Николя Бессон рассказал BFMTV, что ранее в отношении подростка велось расследование из-за угроз, однако он был оправдан.

По словам прокурора, характер преступления позволяет предположить возможную связь убийства с наркотрафиком.

