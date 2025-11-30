#АЭС в Казахстане
Мир

На игровой площадке нашли сожженное тело подростка

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 04:59 Фото: Zakon.kz
28 ноября сожженное тело 15-летнего подростка обнаружили во французском Марселе. Уже на следующий день его личность была установлена. Отмечается, что погибший не имел судимостей, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, обгоревшее тело подростка нашли 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя.

Начато расследование в связи с "убийством, совершенным организованной группой", и "преступным сговором". Источник, близкий к расследованию, сообщил телеканалу, что рядом с телом обнаружили гильзу. По данным собеседников канала, подростка сначала убили, после чего подожгли его тело.

Прокурор Марселя Николя Бессон рассказал BFMTV, что ранее в отношении подростка велось расследование из-за угроз, однако он был оправдан.

По словам прокурора, характер преступления позволяет предположить возможную связь убийства с наркотрафиком.

Ранее сообщалось о том, что детский день рождения в США обернулся убийством четырех человек.

Аксинья Титова
